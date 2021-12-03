Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Прометей вдома впевнено переграв Хімік.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
3 грудня
Прометей - Хімік 90:61 (21:9, 19:23, 24:12, 26:17)
Прометей: Кеннеді 18 + 8 підбирань + 3 перехоплення, Харрісон 11 + 7 підбирань + 2 блок-шота, Еванс 8 + 5 підбирань Сидоров 4, Петров 2 - старт, Доу 18 + 5 підбирань - 3 втрати, Лукашов 13, Білан 8 + 8 підбирань, Беліков 5, Мішула 3
Хімік: Спенсер 14, Джонс 8 + 9 підбирань + 4 передачі, Едвін 8 - 5 втрат, Антіпов 5, Мироненко 0 - старт, Морріс 9, Ковляр 6 + 5 передач, Сорочан 3, Козак 2, Завадський 0