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Тернопіль - Будівельник 71:78. Огляд матчу
#Будівельник, #Тернопіль

Джерело - Чемпіон.

Будівельник продовжив свою переможну серію до 7 матчів, здолавши на виїзді Тернопіль 78:71.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
2 грудня

Тернопіль - Будівельник 71:78 (17:13, 18:25, 18:16, 18:24)

Тернопіль: Бояркін 11 + 5 передач, Місяць 0, Домаркас 16, Сандул 6 + 13підбирань, Дашич 2 – 5 втрат – старт; Фурстингер 16 + 7 підбирань, Долежай 12, Луценко 8 + 6 підбирань

Будівельник: Браун 25 + 8 підбирань, Стоктон 8 + 5 передач, Близнюк 5, Кобець 0, Гордон 7 + 8 підбирань – старт; Рендл 22 + 6 передач, Конєв 6 + 7 підбирань, Кондраков 3, Апшоу 2

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