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Багатскіс: Перемогла не найкраща команда

Сьогодні 10:42 172 0
Айнарс Багатскіс прокоментував поразку від збірної Грузії
Багатскіс: Перемогла не найкраща команда
#Україна, #Грузія

Джерело - ukrbasket.net.

Збірна Грузії виграла кінцівку матчу проти України у відборі на ЧС-2023.

Про це розповів головний тренер українців Айнарс Багатскіс.

"Як ми і очікували, у Грузії є чотири явні лідери. Вони зіграли командно. Ми виконували установку доти, доки приймали хороші рішення в атаці та захисті. Але це баскетбол, гра імпровізації. Вважаю, що виступили досить якісно. Ми не були настільки наївними, щоб чекати на легку гру з Грузією. Враховуючи досвід лідерів суперника та їх значущість у європейському баскетболі, було ясно, що на нас чекає складна гра. На ранковому тренуванні ми втратили одного з найкращих центрових через травму. Це змінило нашу ротацію. Це ситуація, до якої ми не готувались.

Шермадіні у деяких моментах домінував під кільцем. Я б сказав, що перемогла не найкраща команда, а та, якій більше пощастило у певних ситуаціях. Команда, яка в деяких моментах прийняла найкращі рішення, особливо наприкінці.

У нас ще буде друга зустріч із Грузією. Важлива різниця очок. Не знаю, -5 – це багато чи мало. У баскетболі важливий лише поточний момент. Потрібно тримати голову високо. Через три дні вдома зустрічаємось із серйозним суперником", - відзначив Багатскіс.

Нагадаємо, збірна України програла Грузії у відборі на ЧС-2023.

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