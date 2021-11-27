Лейкерс у трьох овертаймах обіграв Сакраменто Леня, Торонто з Михайлюком поступилося Індіані. Результати матчі НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матч регулярного чемпіонату НБА.
Святослав Михайлюк у матчі проти Індіани зіграв 17 хвилин 17 секунд та набрав 2 очки та здійснив 1 перехоплення.
Олексій Лень у грі проти Лейкерс набрав 12 очок та здійснив 8 підбирань.
НБА - Регулярний чемпіонат
27 листопада
Кліпперс – Детройт 107:96 (30:18, 34:22, 18:22, 25:34)
Шарлотт - Міннесота 133:115 (30:28, 38:30, 31:25, 34:32)
Нью-Йорк – Фінікс 97:118 (27:33, 17:24, 27:31, 26:30)
Орландо – Чикаго 88:123 (27:27, 19:28, 23:35, 19:33)
Індіана – Торонто 114:97 (31:35, 35:22, 26:24, 22:16)
Мемфіс – Атланта 100:132 (21:29, 27:33, 18:43, 34:27)
Оклахома-Сіті – Вашингтон 99:101 (27:25, 27:31, 14:20, 31:25)
Сан-Антоніо – Бостон 96:88 (30:14, 22:23, 18:26, 26:25)
Денвер - Мілуокі 109:120 (16:27, 31:31, 26:32, 36:30)
Юта - Новий Орлеан 97:98 (28:23, 17:23, 30:26, 22:26)
Голден Стейт - Портленд 118:103 (27:26, 31:18, 33:26, 27:33)
Лейкерс – Сакраменто 137:141 OT (20:20, 23:23, 35:30, 22:27, 12:12, 12:12, 13:17)