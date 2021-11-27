Лейкерс у трьох овертаймах обіграв Сакраменто Леня, Торонто з Михайлюком поступилося Індіані. Результати матчі НБА

Результати матчі НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матч регулярного чемпіонату НБА.

Святослав Михайлюк у матчі проти Індіани зіграв 17 хвилин 17 секунд та набрав 2 очки та здійснив 1 перехоплення.

Олексій Лень у грі проти Лейкерс набрав 12 очок та здійснив 8 підбирань.

НБА - Регулярний чемпіонат

27 листопада

Кліпперс – Детройт 107:96 (30:18, 34:22, 18:22, 25:34)

Шарлотт - Міннесота 133:115 (30:28, 38:30, 31:25, 34:32)

Нью-Йорк – Фінікс 97:118 (27:33, 17:24, 27:31, 26:30)

Орландо – Чикаго 88:123 (27:27, 19:28, 23:35, 19:33)

Індіана – Торонто 114:97 (31:35, 35:22, 26:24, 22:16)

Мемфіс – Атланта 100:132 (21:29, 27:33, 18:43, 34:27)

Оклахома-Сіті – Вашингтон 99:101 (27:25, 27:31, 14:20, 31:25)

Сан-Антоніо – Бостон 96:88 (30:14, 22:23, 18:26, 26:25)

Денвер - Мілуокі 109:120 (16:27, 31:31, 26:32, 36:30)

Юта - Новий Орлеан 97:98 (28:23, 17:23, 30:26, 22:26)

Голден Стейт - Портленд 118:103 (27:26, 31:18, 33:26, 27:33)

Лейкерс – Сакраменто 137:141 OT (20:20, 23:23, 35:30, 22:27, 12:12, 12:12, 13:17)