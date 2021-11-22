Рендл зможе зіграти у матчах кваліфікації ЧС-2023 з баскетболу

Джерело - ФБУ.

Тренерський штаб національної чоловічої збірної України на чолі з Айнарсом Багатскісом дозаявив гравця в команду, яка готується до старту у кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу 2023.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Натуралізований американець Джером Рендл приєднався до табору команди.

Раніше стало відомо, що через пошкодження не зможе допомогти національній команді в листопадовому кваліфікаційному вікні форвард Дніпра В’ячеслав Бобров.

Збірна України зіграє на старті кваліфікації ЧС-2023 26 листопада в Тбілісі проти Грузії, а 29 листопада в столичному Палаці спорту проти Північної Македонії.

Джером Рендл грав у складі збірної України на ЄвроБаскеті-2015 та у кваліфікації Євробаскета-2022. Натуралізований американець дебютував 18 листопада в Суперлізі, де він підсилив склад Будівельника. Раніше Рендл уже виступав в Україні, коли 9 років тому грав у Суперлізі за маріупольський Азовмаш.