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Київ-Баскет впевнено обіграв Кривбас у Суперлізі

Сьогодні 22:11 105 0
Київ-Баскет впевнено обіграв Кривбас у Суперлізі
#Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет переміг Кривбас в домашньому матчі Суперліги.

Матч завершився з рахунком 81:71 на користь киян.

Нйкращим гравцем матчу став Джеймс Томсон, на рахунку якого 19 очок, 5 підбирань та 4 передачі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

19 листопада

Київ-Баскет — Кривбас 81:71 (24:13, 19:20, 18:17, 20:21)

Київ-Баскет: Вудсон 9, Кеффі 10 + 7 підбирань + 6 передач, Гаррет 11 + 6 підбирань, Войналович 16, Анакієнко 4 – старт; Томсон 19 + 5 підбирань + 4 передачі, Вашингтон 3, Тиртишник 4, Скапінцев 5

Кривбас: Коренюк 15 + 5 підбирань, Коупленд 14, Артамонов 5, Поповіч 8 + 11 підбирань, Полайт 7 + 9 підбирань – старт; Латковіч 11, Мотлі 6, Старцев 3, Бондарчук 2, Фролов 0.

Раніше, Прометей у центральному матчі тижня переміг Дніпро.

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