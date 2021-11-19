Торонто Михайлюка поступилася Юті, Голден Стейт переміг Клівленд. Результати матчів НБА

Українець провів на паркеті 18 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 листопада, відбулося 6 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Торонто Святослава Михайлюка програло Юті, українець провів на паркеті 18 хвилин. За цей час він набрав 3 очки, зробив 2 асиста та 2 перехоплення.

НБА - Регулярний чемпіонат

19 листопада

Маямі – Вашингтон 112:97 (21:19, 26:21, 36:30, 29:27)

Клівленд – Голден Стейт 89:104 (29:27, 25:24, 27:17, 8:36)

Міннесота – Сан-Антоніо 115:90 (34:20, 32:33, 27:25, 22:12)

Мемфіс – Кліпперс 120:108 (30:24, 26:29, 38:32, 26:23)

Юта – Торонто 119:103 (32:27, 29:36, 31:17, 27:23)

Денвер – Філадельфія 89:103 (23:24, 29:34, 17:29, 20:16)