Київ-Баскет розгромив Рілскі і оформив вихід у ТОП-16 Кубка Європи ФІБА

Київ-Баскет вийшов з групи Кубка Європи ФІБА

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6 туру групового раунду Кубка Європи ФІБА Київ-Баскет обіграв на домашньому майданчику болгарський Рілскі Спортіст.

Матч завершився з рахунком 84:62 на користь киян.

Найрезультативнішим гравцем киян став Бернард Томпсон (28).

Український клуб виграв в групі 4 з 6-ти матчів, набрав 10 очок і пробилися до наступного раунду Кубка Європи ФІБА.

Кубок Європи ФІБА

Група В, 6 тур

17 листопада

Київ-Баскет (Україна) - Рілскі (Болгарія) 84:62 (23:13, 18:8, 26:17, 17:24)

Київ-Баскет: Кеффі 9, Вашингтон 8 + 6 підбирань, Вудсон 5 + 6 підбирань, Скапінцев 7 + 6 підбирань, Войналович 11 – старт; Томпсон 28 + 5 підбирань, Гарретт 7 + 7 підбирань, Тиртишник 6, Сидорук 3, Анікієнко 0, Іванов 0