Арена Лейкерс продала назву за 700 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Власники арени Anschutz Entertainment Group домовилися про спонсорство з криптовалютною компанією Cryptо.соm.

Про це повідомив інсайдер The Athletic Шемс Чаранія

У рамках 20-річної співпраці домашня арена Лейкерс, Кліпперс та хокейних Кінгз називатиметься Cryptо.соm Arena. Вартість угоди оцінюється у 700 млн доларів. Це рекорд для надання прав на назву об'єкта в США.

Ребрендинг набуде чинності 25 грудня, коли у прайм-таймі різдвяних матчів Лейкерс приймуть Бруклін.

Попередня назва стадіону, збудованого в 1999 році, також є спонсорською на честь мережі магазинів канцелярських товарів Staples Inc.