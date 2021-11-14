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Клівленд здолав Бостон, Юта програла Маямі. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:10 132 0
У НБА зіграно чергові матчі
Клівленд здолав Бостон, Юта програла Маямі. Результати матчів НБА
#НБА, #Торонто, #Детройт

Джерело - Чемпіон.

Відбулися сім матчів регулярного чемпіонату НБА.

Українець Святослав Михайлюк у складі Торонто провів 12,04 хвилини на паркеті у матчі з Детройтом. За цей час він набрав сім очок, зробив три підбирання та одну результативну передачу.

НБА - Регулярний чемпіонат
14  листопада

Юта - Маямі 105:111 (24:27, 24:31, 21:37, 36:16)

Індіана - Філадельфія 118:113 (32:25, 38:35, 24:22, 24:31)

Нью-Орлеан - Мемфіс 112:101 (35:22, 27:22, 21:28, 29:29)

Орландо - Вашингтон 92:104 (18:28, 19:22, 22:32, 33:22)

Торонто - Детройт 121:127 (34:31, 30:34, 31:28, 26:34)

Клівленд - Бостон 91:89 (9:20, 29:32, 24:22, 29:15)

Кліпперс - Міннесота 129:102 (32:26, 38:17, 28:28, 31:31)

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