Міннесота розібралась з Лейкерс, Бостон дотиснув Мілвокі. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
13 листопада
Шарлотт - Нью-Йорк 104:96 (18:34, 28:21, 34:21, 24:20)
Бостон – Мілвокі 122:113 OT (30:30, 21:25, 37:26, 20:27, 14:5)
Клівленд – Детройт 98:78 (24:18, 28:23, 22:11, 24:26)
Х'юстон – Портленд 92:104 (27:30, 18:25, 22:26, 25:23)
Мемфіс – Фінікс 94:119 (23:36, 20:26, 21:30, 30:27)
Оклахома-Сіті – Сакраменто 105:103 (16:23, 32:39, 29:24, 28:17)
Новий Орлеан – Бруклін 112:120 (25:33, 34:33, 24:29, 29:25)
Сан-Антоніо – Даллас 109:123 (22:31, 35:37, 20:34, 32:21)
Денвер - Атланта 105:96 (32:25, 17:21, 30:23, 26:27)
Голден Стейт - Чикаго 119:93 (23:29, 28:16, 35:17, 33:31)
Лейкерс - Міннесота 83:107 (26:19, 23:25, 12:40, 22:23)