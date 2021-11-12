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Син легенди НБА отримав тюремний термін

Сьогодні 10:27 242 0
Він завдав ножових поранень своєму сусідові
Син легенди НБА отримав тюремний термін
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Адам Абдул-Джаббар, син легендарного баскетболіста Каріма Абдул-Джаббара, визнав себе винним у нанесенні ножових поранень сусідові в 2020 році.

Про це повідомляє ABC.

Суд визнав Абдул-Джаббара-молодшого винним і засудив до шести місяців ув'язнення та двох років умовного строку.

Абдул-Джаббар-молодший був затриманий правоохоронними органами 9 червня 2020 року. Конфлікт обвинуваченого з 60-річним сусідом виник через сміттєві баки, що стоять на під'їзній доріжці між будинками чоловіків. Під час конфлікту Абдул-Джаббар неодноразово вдарив чоловіка, ім'я якого не розголошується, великим мисливським ножем. Потерпілий отримав перелом черепа та втратив багато крові.

Адам Абдул-Джаббар визнав свою провину і погодився з посиленням вироку за завдання тяжких тілесних ушкоджень жертві. Йому могло загрожувати до десяти років в'язниці, якби його визнали винним за всіма пунктами звинувачення.

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