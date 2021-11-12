Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України

Джерело - Чемпіон.

Завершилися змагання в 1/16 фіналу Кубку України з баскетболу серед команд чоловіків.

Відтак визначилися усі учасники 1/8 фіналу.

Участь у наступному раунді забезпечили Запоріжжя, Хімік, Прометей-2, Будівельник, Черкаські Мавпи-2, Хмельницький, Харківські Соколи, Кривбас, Дніпро, БІПА-СДЮСШОР, Політехнік, Миколаїв, СумДУ, Київ-Баскет, Тернопіль, Прометей.

Серед учасників одна команда Першої ліги, п’ять представників Вищої, решта десять - Суперліги.

Останній переможець Першої ліги та учасник Вищої ліги поточного сезону Хмельницький сенсаційно вибив суперлігову Одесу. Ще один учасник елітного дивізіону Черкаські Мавпи поступився суперникам по чемпіонату з Київ-Баскета.

Кубок України

1/16 фіналу

МБК-2-Ніко - Запоріжжя 53:98 (14:27, 14:25, 17:26, 8:20)

Черкаські Мавпи - Київ-Баскет 72:86 (23:21, 13:27, 20:25, 16:13)

Рівне-ОШВСМ - Збірна Черкаської області-Черкаські Мавпи-2 75:88 (15:24, 13:20, 17:25, 30:19)

Тернопіль-2-ЗУНУ - Харківські Соколи 55:96 (13:17, 16:30, 13:22, 13:27)

Прометей-2-ДДТУ (Слобожанське) - Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР №5 79:76 ОТ (26:14, 15:15, 13:17, 16:24, 9:6

Старий Луцьк-Університет (Луцьк) - Прометей (Слобожанське) 53:96 (14:27, 8:24, 18:26, 13:19)

Кривбас-2 (Кривий Ріг) - СумДу (Суми) 77:101 (19:34, 16:22, 16:20, 26:25)

Чернігів-ШВСМ - Будівельник (Київ) 50:108 (13:28, 14:32, 6:21, 17:27)

Прикарпаття-Говерла-КФВ (Івано-Франківськ) - Миколаїв 69:96 (16:20, 19:27, 22:29, 12:20)

Хімік-2 (Южне) - Кривбас (Кривий Ріг) 66:80 (19:19, 17:20, 20:18, 10:23)

Львів-КІВС-Крамор-ЛТД (Львів) - БІПА-СДЮСШОР (Одеса) 85:96 (17:24, 18:20, 17:31, 33:21)

Політехнік (Харків) - Маріуполь 85:83 (20:22, 16:26, 27:13, 22:22)

Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ (Ужгород) - Дніпро 49:109 (12:24, 10:28, 15:29, 10:28)

Львівська Політехніка - Тернопіль 44:95 (17:18, 14:26, 6:28, 7:23)

Хмельницький - Одеса 83:80 (28:21, 26:18, 10:19, 19:22)

НУФВСУ - Хімік 29:141 (2:35, 10:36, 9:40, 8:30)