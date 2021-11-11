Будівельник вдруге в сезоні переміг Дніпро у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Будівельник переміг вдома Дніпро в матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Матч заверштився з рахунком 91:74 на користь киян.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
11 листопада
Будівельник – Дніпро 91:74 (26:20, 25:50, 19:17, 21:17)
Будівельник: Клавелл 27о + 6пд + 6пр, Стоктон 16о + 16пр, Гордон 15о + 10пд, Кобець 11, Браун 5о + 7пд – старт; Апшоу 7, Близнюк 6, Кондраков 3, Гутман 1.
Дніпро: Санон 16о + 5пд, Кравцов 9о + 7пд, Купер 5о + 6пр, Крутоус 4, Тимофеєнко 3 – старт; Бобров 13о + 6пд, Вон 11о + 7пд, Зотов 6, Павлов 3, Шундель 3, Колдомасов 1.
Раніше, Київ-Баскет у домашньому матчі програв Хапоелю Ейлат.