Сакраменто з Ленем поступилось Індіані, перемоги Голден Стейт та Кліпперс. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
8 листопада
Торонто – Бруклін 103:116 (26:29, 34:24, 17:35, 26:28)
Вашингтон – Мілвокі 101:94 (26:24, 23:28, 33:19, 19:23)
Сакраменто – Індіана 91:94 (19:27, 24:21, 24:26, 24:20)
Нью-Йорк – Клівленд 109:126 (30:29, 27:27, 18:33, 34:37)
Орландо – Юта 107:100 (28:15, 22:37, 25:33, 32:15)
Оклахома – Сан-Антоніо 99:94 (14:28, 31:27, 34:14, 20:25)
Голден Стейт – Х’юстон 120:107 (37:32, 32:29, 34:22, 17:24)
Кліпперс – Шарлотт 120:106 (31:39, 30:19, 28:29, 31:19)