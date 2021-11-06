Хімік впевнено переміг Одесу у Суперлізі

Хімік перервав серію з трьох поразок

Джерело - Чемпіон.

Хімік обіграв Одесу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги – 72:58.

Найкращим у переможців став Деон Едвін – 19 очок, 5 підбирань. А найрезультативнішим на майданчику був гравець одеситів Чарльз Келлісон – 21 очко.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

5 листопада

Одеса – Хімік 58:72 (17:9, 16:25, 11:22, 14:16)

Одеса: Келлісон 21, Агафонов 13о + 7пд, Фіцпатрік 6о + 10пд, Лейманіс 5, Носков 5о + 9пд – старт, Марченко 5, Шорсткий

Хімік: Ковляр 14, Антіпов 10о + 9пд, Спенсер 9о + 5пд, Морріс 6о + 7пд, Рябчук 3 – старт; Едвін 19о + 5пд, Козак 9, Мироненко 2, Завадський

Раніше, Прометей розібрався із Запоріжжям у Суперлізі.