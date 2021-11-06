Торонто з Михайлюком поступився Клівленду, Сакраменто Леня розгромило Шарлотт. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА - Регулярний чемпіонат
6 листопада
Вашингтон – Мемфіс 115:87 (35:31, 25:16, 31:21, 24:19)
Детройт – Бруклін 90:96 (23:28, 16:11, 23:39, 28:18)
Орландо – Сан-Антоніо 89:102 (20:30, 16:19, 26:23, 27:30)
Мілвокі – Нью-Йорк 98:113 (38:19, 25:37, 20:32, 15:25)
Торонто – Клівленд 101:102 (29:28, 28:20, 23:26, 21:28)
Міннесота – Кліпперс 84:104 (33:23, 24:24, 15:28, 12:29)
Сакраменто – Шарлотт 140:110 (41:22, 33:31, 32:36, 34:21)
Голден Стейт – Новий Орлеан 126:85 (38:31, 16:19, 34:16, 38:19)
Портленд – Індіана 110:106 (24:19, 35:34, 23:30, 28:23)