Київ-Баскет в овертаймі дотиснув Тернопіль, Харківські Соколи вдруге в сезоні програли Дніпру. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матч регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
5 листопада
Київ-Баскет — Тернопіль 85:80 ОТ (12:20, 24:7, 12:27, 23:17, 14:9)
Київ-Баскет: Вудсон 21 + 8 підбирань + 5 передач, Кеффі 7 + 5 підбирань + 5 передач, Войналович 3, Вашингтон 14 + 8 підбирань, Скапінцев 7 – старт; Анікієнко 12 + 6 підбирань, Тиртишник 10, Томсон 7 + 5 передач, Гаррет 4, Сидорук 0
Тернопіль: Дашич 21 + 6 підбирань, Долежай 9 + 5 підбирань, Сандул 9 + 8 підбирань, Луценко 13 + 10 підбирань, Бояркін 2 + 6 передач – старт; Фурстінгер 14 + 6 підбирань, Домаркас 10, Місяць 2, Шиманський 0
Харківські Соколи – Дніпро 69:76 (21:21, 10:27, 19:13, 19:15)