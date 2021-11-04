Кривбас переграв Миколаїв у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Кривбас переміг вдома Миколаїв в матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Найкращим гравцем матчу став Владислав Коренюк – 19 очок, 12 підбирань.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
4 листопада
Кривбас – Миколаїв 86:62 (15:19, 27:15, 18:18, 26:20)
Кривбас: Коренюк 19о + 12пд, Коупленд 16, Полайт 11о + 6пд, Попович 7, Бондарчук 3о + 6пд – старт; Артамонов 12о + 5пр, Латкович 8о + 5пр, Мотлі 8, Фролов 2, Старцев.
Миколаїв: Ніксон 12, Волкер 12о + 5пр, Деніел 10, Тищенко 9о + 5пд, Барніс 2 – старт; Рокас 10, Хохоник 4, Кожемякін 3, Заплотинський, Онуфрієв, Дубоненко.