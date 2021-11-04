Будівельник переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Будівельник у другому колі Суперліги стартував з впевненої перемоги над Черкаськими Мавпами.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
4 листопада
Будівельник — Черкаські Мавпи 100:82 (27:13, 27:25, 27:9, 19:35)
Будівельник: Клавелл 26 + 5 підбирань + 6 передач, Браун 15 + 6 підбирань, Стоктон 11 + 9 передач, Кобець 13, Гордон 12 + 11 підбирань – старт; Апшоу 13 + 14 підбирань, Близнюк 6, Прокопенко 4, Кондраков 0, Гутман 0, Доне 0
Черкаські Мавпи: Кольченко 3, Ткаченко 3, Первіс 10 + 9 підбирань + 13 передач, Конате 18, Маквелл 14 + 7 підбирань – старт; Приймак 16, Хамільтон 10, Сергеєв 4, Дугат 2.