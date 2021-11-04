Збірна України назвала заявку на матчі відбору на ЧС-2023

У заявці 15 гравців

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України визначився із розширеною заявкою з 15 гравців, які готуватимуться до стартових матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Розширена заявка чоловічої збірної України на матчі проти Грузії та Північної Македонії:

Захисники: Денис Лукашов (Прометей), Віталій Зотов (Дніпро), Ілля Сидоров (Прометей), Іссуф Санон (Дніпро), Олександр Липовий (Прометей), Олександр Кобець (Будівельник)

Форварди: Богдан Близнюк (Будівельник), Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи), Андрій Войналович (Київ-Баскет), В’ячеслав Бобров (Дніпро), В’ячеслав Петров (Прометей), Сергій Павлов (Дніпро)

Центрові: Володимир Герун (Бююкчекмедже), Дмитро Скапінцев (Київ-Баскет), Артем Пустовий (Гран-Канарія)

Для підготовки до матчів команда збереться в Києві 20 листопада.