Київ-Баскет вирвав перемогу у Кубку Європи ФІБА

Третя перемога Київ-Баскета у групі

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув третю перемогу у груповому етапі Кубка Європи ФІБА.

Триочковий гейм-віннер Кеффі за 1,8 сек до кінця матчу приніс киянам перемогу над польською командою Трефл Сопот.

Кубок Європи ФІБА

3 листопада

Трефл Сопот - Київ-Баскет 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17)

Трефл Сопот: Янг 14, Мотен 5 + 5 підбирань, Грушецькі 9 + 5 підбирань, Коленда 4, Шарма 6 + 6 підбирань - старт; Франке 12, Леончик 9 + 7 підбирань, Ліндбом 2 + 5 підбирань, Шлачетка 4

Київ-Баскет: Кеффі 5, Гаррет 5 + 13 підбирань, Скапінцев 14 + 5 підбирань, Вудсон 12, Вашинтон 3 - старт; Тиртишник 8, Анікєєнко 6, Томпсон 13 + 6 передач, Войналович 0

Раніше, Київ-Баскет поступився Рілскі.