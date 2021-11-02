Торонто Михайлюка обіграв Нью-Йорк. Результати матчів НБА

Українець набрав 15 очок та зробив 5 асистів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 листопада, відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український захисник Святослав Михайлюк у складі Торонто відзначився 15 очками, реалізував 5 із 7 кидків із гри, у тому числі 2 із 4 триочкових. Також зібрав 5 підбирань та віддав 5 результативних передач. Він провів 35 хвилин на паркеті.

НБА - регулярний чемпіонат

2 листопада

Шарлотт – Клівленд 110:113 (21:40, 28:25, 27:23, 34:25)

Філадельфія – Портленд 113:103 (27:21, 27:32, 32:28, 27:22)

Атланта – Вашингтон 118:111 (34:23, 29:37, 21:17, 34:34)

Мемфіс – Денвер 106:97 (31:26, 29:32, 22:15, 24:24)

Кліпперс – Оклахома-Сіті 99:94 (14:23, 26:21, 26:30, 33:20)

Індіана – Сан-Антоніо 131:118 (43:33, 35:23, 31:27, 22:35)

Бостон – Чикаго 114:128 (35:34, 32:25, 36:30, 11:39)

Нью-Йорк – Торонто 104:113 (34:26, 23:27, 22:38, 25:22)

Міннесота – Орландо 97:115 (32:26, 26:27, 20:19, 19:43)