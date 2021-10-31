Головний тренер Торонто відзначив гру Михайлюка

Головний тренер Торонто задоволений грою українського баскетболіста Святослава Михайлюка.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Святослав Михайлюк сьогодні дуже багато рухався. Ми активно його використовували доти, доки він просто не видихався і не попросив заміну. Михайлюк і Кем Берч зробили величезний внесок у результат сьогодні. Ми бачили багато здібностей Михайлюка у передсезонці та з початку сезону включили його до ротації.

Ми знали, що Михайлюк – хороший універсальний гравець. Йому потрібен був якийсь час, щоб пристосуватися до гри в нашій команді. Він мав проблеми в перших матчах. Ми не надто довіряли йому хвилини у відрізках ігор, де була напружена боротьба. Але він вміє кидати, йти у проходи та жорстко грати у захисті", - сказав Нерс.