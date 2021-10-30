Харківські Соколи розгромили Черкаські Мавпи у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У рамках регулярного чемпіонату Суперліги Харківські Соколи вдома обіграли Черкаські Мавпи.
Господарі завершили поєдинок за переконливої 20-очкової переваги — 79:59.
Харківські Соколи виграли сьомий матч поспіль і забронювали за собою друге місце в турнірній таблиці за підсумком першого кола. Мавпи із 8 поразками у 10 матчах залишились на останній 12-й позиції
Найкращий гравець матчу - Майк Девіс, який набрав 21 очко, 6 підбирань та 5 передач.
21 очком, 6 підбираннями та 5 передачами став лідер господарів Майк Девіс.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
30 жовтня
Харківські Соколи — Черкаські Мавпи 79:59 (24:14, 16:15, 20:18, 19:12)
Раніше, Кривбас вдома переграв Дніпро у Суперлізі.