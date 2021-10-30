 Харківські Соколи розгромили Черкаські Мавпи у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Харківські Соколи розгромили Черкаські Мавпи у Суперлізі

Сьогодні 15:39 128 0
Соколи виграли сьомий матч поспіль у Суперлізі
Харківські Соколи розгромили Черкаські Мавпи у Суперлізі
#Харківські Соколи, #Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату Суперліги Харківські Соколи вдома обіграли Черкаські Мавпи.

Господарі завершили поєдинок за переконливої 20-очкової переваги — 79:59. 

Харківські Соколи виграли сьомий матч поспіль і забронювали за собою друге місце в турнірній таблиці за підсумком першого кола. Мавпи із 8 поразками у 10 матчах залишились на останній 12-й позиції

Найкращий гравець матчу - Майк Девіс, який набрав 21 очко, 6 підбирань та 5 передач.

21 очком, 6 підбираннями та 5 передачами став лідер господарів Майк Девіс. 

Суперліга - Регулярний чемпіонат
30 жовтня

Харківські Соколи — Черкаські Мавпи 79:59 (24:14, 16:15, 20:18, 19:12)

Раніше, Кривбас вдома переграв Дніпро у Суперлізі.

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