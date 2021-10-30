Сакраменто з Ленем переміг Нью-Орлінс Пеліканс, Торонто з Михайлюком обіграло Орландо. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Михайлюк у матчі проти Орлнадо за 6 хвилин 7 секунд на майданчику набрав 2 очки, здійснив 1 підбирання та 2 перехоплення.

Олексій Лень за 16 хвилин 12 секунд у гру проти Нью-Орлінс Пеліканс набрав 4 очки та зробив 4 підбирання.

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НБА - Регулярний чемпіонат

30 жовтня

Торонто – Орландо 110:109 (23:20, 31:31, 23:27, 33:31)

Бруклін – Індіана 105:98 (26:38, 32:17, 27:19, 20:24)

Маямі – Шарлотт 114:99 (33:22, 31:24, 20:29, 30:24)

Нью-Орлінс – Сакраменто 109:113 (26:33, 22:26, 24:18, 37:36)

Портленд – Кліпперс 111:92 (25:24, 23:16, 28:27, 35:25)

Денвер – Даллас 106:75 (29:21, 25:23, 33:12, 19:19)

Лейкерс – Клівленд 113:101 (21:28, 33:26, 34:31, 25:16)