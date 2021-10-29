 Київ-Баскет впевнено переміг вдома Одесу, перша домашня перемога Тернополя. Результати матчів Суперліги | Баскетбол | Champion.com.ua
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Київ-Баскет впевнено переміг вдома Одесу, перша домашня перемога Тернополя. Результати матчів Суперліги

Сьогодні 22:14 185 0
Результати матчів Суперліги
Київ-Баскет впевнено переміг вдома Одесу, перша домашня перемога Тернополя. Результати матчів Суперліги
#Тернопіль, #Суперліга, #Одеса, #Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
29 жовтня

Київ-Баскет – Одеса 90:65 (18:17, 23:17, 21:18, 28:14)

Найкращий гравець матчу Джеффрі Гаррет – 20 очок, 5 підбирань.

Тернопіль – Хімік 72:64 (19:12, 23:19, 16:12, 14:21)

Тернопіль: Бояркін 9 + 6 передач, Фурстингер 9 + 8 підбирань, Долежай 14, Головчик 0, Дашич 16 + 8 підбирань – старт; Сандул 8, Луценко 7, Кларк 6, Місяць 3, Боднар, Николайчук, Литвинов.

Хімік: Спенсер 9 + 6 підбирань, Джонс 11, Ковляр 4, Антіпов 14 + 7 підбирань, Мироненко 8 – старт; Едвін 8, Морріс 4, Рябчук 3, Козак 3, Завадський.

Раніше, Кривбас вдома переграв Дніпро у Суперлізі.

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