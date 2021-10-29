Київ-Баскет впевнено переміг вдома Одесу, перша домашня перемога Тернополя. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
29 жовтня
Київ-Баскет – Одеса 90:65 (18:17, 23:17, 21:18, 28:14)
Найкращий гравець матчу Джеффрі Гаррет – 20 очок, 5 підбирань.
Тернопіль – Хімік 72:64 (19:12, 23:19, 16:12, 14:21)
Тернопіль: Бояркін 9 + 6 передач, Фурстингер 9 + 8 підбирань, Долежай 14, Головчик 0, Дашич 16 + 8 підбирань – старт; Сандул 8, Луценко 7, Кларк 6, Місяць 3, Боднар, Николайчук, Литвинов.
Хімік: Спенсер 9 + 6 підбирань, Джонс 11, Ковляр 4, Антіпов 14 + 7 підбирань, Мироненко 8 – старт; Едвін 8, Морріс 4, Рябчук 3, Козак 3, Завадський.
Раніше, Кривбас вдома переграв Дніпро у Суперлізі.