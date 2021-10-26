Торонто з Михайлюком поступилося Чикаго. Результати матчів НБА

Кліпперс здолав Портленд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 жовтня, у регулярному чемпіонаті НБА відбулося десять матчів.

Торонто, за який виступає українець Святослав Михайлюк, поступилося Чикаго. Михайлюк провів на паркеті 12 хвилин 44 секунди і набрав 5 очок, зробив 3 підбирання, 1 перехоплення.

НБА - Регулярний чемпіонат

25 жовтня

Індіана – Мілвокі 109:119 (30:34, 27:32, 29:35, 23:18)

Шарлотт – Бостон 129:140 OT (33:33, 33:35, 31:26, 25:28, 7:18)

Торонто – Чикаго 108:111 (24:24, 27:37, 29:31, 28:19)

Маямі – Орландо 107:90 (27:15, 30:29, 24:26, 26:20)

Бруклін – Вашингтон 104:90 (38:20, 21:22, 23:22, 22:26)

Атланта – Детройт 122:104 (28:18, 34:36, 33:25, 27:25)

Міннесота – Новий Орлеан 98:107 (19:25, 24:29, 30:26, 25:27)

Денвер – Клівленд 87:99 (24:29, 22:21, 24:25, 17:24)

Кліпперс – Портленд 116:86 (31:17, 25:25, 35:19, 25:25)