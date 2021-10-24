Торонто з Михайлюком програв Далласу, Індіана здолала Маямі. Результати матчів НБА. ВІДЕО

У НБА відбулися чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 жовтня, у регулярному чемпіонаті НБА відбулися вісім матчів.

Торонто Святослава Михайлюка програло Далласу. Українець набрав сім очок

НБА - Регулярний чемпіонат

24 жовтня

Клівленд - Атланта 101:95 (24:27, 28:28, 31:17, 18:23)

Індіана - Маямі 102:91 ОВ (28:24, 28:22, 8:17, 22:23, 16:5)

Торонто - Даллас 95:103 (25:18, 26:27, 21:29, 23:29)

Міннесота - Нью-Орлеан 96:89 (28:27, 26:14, 15:26, 27:22)

Чикаго - Детройт 97:82 (31:28, 23:15, 25:11, 18:28)

Сан-Антоніо - Мілвокі 111:121 (32:32, 20:24, 29:29, 30:36)

Портленд - Фінікс 134:105 (30:24, 37:23, 39:34, 28:24)

Кліпперс - Мемфіс 114:120 (34:25, 28:34, 27:38, 25:23)