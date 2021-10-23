Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 10 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Святослав Михайлюку у матчі з Бостоном зіграв 14 хвилин і заробив за цей час 8 очок, 3 підбирання та й 1 передачу.

Лень відіграв майже 23 хвилини у грі проти Юти, за цей час він заробив 8 очок і 4 підбирання.

Регулярний сезон НБА

23 жовтня

Орландо – Нью-Йорк 96:121 (16:36, 19:29, 29:21, 32:35)

Сакраменто – Юта 101:110 (26:24, 26:22, 28:35, 21:29)

Лейкерс – Фінікс 105:115 (26:23, 18:34, 23:37, 38:21)

Вашингтон – Індіана 135:134 OT (32:36, 41:37, 33:23, 17:27, 12:11)

Клівленд – Шарлотт 112:123 (30:27, 29:27, 30:36, 23:33)

Бостон – Торонто 83:115 (23:23, 24:28, 17:33, 19:31)

Філадельфія – Бруклін 109:114 (34:28, 28:27, 29:30, 18:29)

Х'юстон - Оклахома 124:91 (34:21, 35:26, 31:26, 24:18)

Чикаго – Новий Орлеан 128:112 (28:17, 37:30, 27:28, 36:37)

Денвер – Сан-Антоніо 102:96 (26:22, 27:28, 26:20, 23:26)