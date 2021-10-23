Джерело - Чемпіон.
Відбулося 10 матчів регулярного чемпіонату НБА.
Святослав Михайлюку у матчі з Бостоном зіграв 14 хвилин і заробив за цей час 8 очок, 3 підбирання та й 1 передачу.
Лень відіграв майже 23 хвилини у грі проти Юти, за цей час він заробив 8 очок і 4 підбирання.
Орландо – Нью-Йорк 96:121 (16:36, 19:29, 29:21, 32:35)
Сакраменто – Юта 101:110 (26:24, 26:22, 28:35, 21:29)
Лейкерс – Фінікс 105:115 (26:23, 18:34, 23:37, 38:21)
Вашингтон – Індіана 135:134 OT (32:36, 41:37, 33:23, 17:27, 12:11)
Клівленд – Шарлотт 112:123 (30:27, 29:27, 30:36, 23:33)
Бостон – Торонто 83:115 (23:23, 24:28, 17:33, 19:31)
Філадельфія – Бруклін 109:114 (34:28, 28:27, 29:30, 18:29)
Х'юстон - Оклахома 124:91 (34:21, 35:26, 31:26, 24:18)
Чикаго – Новий Орлеан 128:112 (28:17, 37:30, 27:28, 36:37)
Денвер – Сан-Антоніо 102:96 (26:22, 27:28, 26:20, 23:26)