Команда Радуловича зіграє у відборі на Євробаскет-2023

Джерело - Чемпіон.

У листопаді жіноча національна збірна України стартує у кваліфікації чемпіонату Європи-2023.

Команда Срджана Радуловича, яка потрапила до групи В, в рамках першого ігрового вікна зіграє два матчі.

11 листопада наша збірна протистоятиме одній з ТОП-команд світу - Україна в київському Палаці спорту прийматиме Францію (квитки на матч тут). 14 листопада українська збірна в Гельсінкі зіграє проти Фінляндії.

Тренерський штаб національної команди України визначився із розширеним складом збірної України на перші матчі кваліфікації, до якого увійшли 15 гравчинь:

Аліна Ягупова (Фенербахче, Туреччина), Уляна Дацько (Прометей), Вероніка Любінець (Прометей), Юлія Мусієнко (Прометей), Дарія Дубнюк (Київ-Баскет), Владислава Гозалова (Київ-Баскет), Ганна Рульова (Будівельник), Ольга Дубровіна (Прометей), Міріам Уро-Ніле (Ньйон, Швейцарія), Кристина Філевич (Франківськ-Прикарпаття), Тетяна Юркевічус (Прометей), Анастасія Ковтун (Франківськ-Прикарпаття), Вікторія Шматова (Рівне), Тетяна Гаврильчик (Рівне), Олеся Малашенко (Інтерхім).

Команда збереться в Києві 6 листопада, а 7 листопада розпочне підготовку до матчів кваліфікації чемпіонату Європи. До фінального ростеру жіночої збірної України на матчі проти Франції та Фінляндії увійдуть 12 гравчинь.