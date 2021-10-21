 Визначився розширений склад жіночої збірної України на матчі з Францією та Фінляндією | Баскетбол | Champion.com.ua
Динамо мінімально поступилось Барселоні у Лізі чемпіонів
Вчора 21:36 5152 2
10 років потому: Сокіл повертається в єврокубки
Сьогодні 13:52 344
Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:18 5979
Україна піднялася на 26-е місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:23 369
Севілья зацікавилася хавбеком Шахтаря
Сьогодні 12:12 439
Зоря зіграє з ЦСКА. Розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 10:16 372
Відома остаточна дата бою Лопеса і Камбососа
Сьогодні 09:54 725
Лаціо зіграє з Марселем, Вест Гем прийме Генк. Розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 09:26 382
Луческу пояснив поразку Динамо від Барселони
Вчора 23:25 2236
Барселона - Динамо 1:0. Огляд матчу Ліги чемпіонів
Вчора 22:10 1776
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:35 147
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу Андрій Дунець
Сьогодні 15:22 469
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:05 189
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:48 195
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:48 1596
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:35 220
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:18 1144
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:31 1728
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги Віктор Слюсаренко
Вчора 20:37 332
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо Віктор Слюсаренко
Вчора 20:23 463
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком Віктор Слюсаренко
Вчора 19:29 893 1
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 11525
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 12:58 2120
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 11:49 1566
Квитки у зоопарк і павербанки: як у Харкові винагородили паралімпійців
Квитки у зоопарк і павербанки: як у Харкові винагородили паралімпійців Віктор Слюсаренко
Вчора 11:08 626
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:29 Футбол Бущан: Динамо винесе урок з моменту із голом Барселони 106
16:15 Пряма трансляція Українська Суперліга. Будівельник - Тернопіль: онлайн-трансляція. LIVE 774
16:10 Теніс Костюк та Кіченок вийшли у півфінал турніру в Іспанії 114
15:56 Футбол Зоря - Колос: Де дивитися матч УПЛ 139
15:45 Футбол Поворознюк: Бартулович стане спортивним директором клубу 204
15:35 Блог Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram 155
15:30 Футбол Лукаку та Вернер отримали травми у матчі з Мальме 143
15:22 Блог Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу 508
15:14 Футбол Рух - Минай: Де дивитися матч УПЛ 192
14:58 Баскетбол Визначився розширений склад жіночої збірної України на матчі з Францією та Фінляндією 181
14:45 Футбол Металіст - Поділля: Де дивитися матч Першої ліги 210
14:38 Футбол Сабо: Майкон, Марлос та Антоніо не вміють відбирати м'яч 517
14:26 Футбол Більше половини країн Євросоюзу виступають проти Суперліги 248
14:20 Футбол Вест Гем - Тоттенгем: Де дивитися матч АПЛ 189
14:13 Футбол Маріуполь готовий звільнити Маркевича - тренеру дали 2 матчі 280
14:05 Блог Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках 191
13:59 Футбол Інтер - Ювентус: Де дивитися матч Серії А 191
13:52 Хокей 10 років потому: Сокіл повертається в єврокубки 344
13:41 Футбол Поворознюк назвав найдорожчого гравця Інгульця 446
13:36 Пряма трансляція Українська Суперліга. Кривбас - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE 717
13:25 Футбол Бензема та Мессі потрапили до збірної туру Ліги чемпіонів 249
13:18 Футбол Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря: онлайн-трансляція 5979
13:12 Бокс Джошуа поїхав в США шукати тренера 342
13:07 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE 860
12:55 Футбол Рома - Наполі: Де дивитися матч Серії А 201

Визначився розширений склад жіночої збірної України на матчі з Францією та Фінляндією

Сьогодні 14:58 181 0
Команда Радуловича зіграє у відборі на Євробаскет-2023
Визначився розширений склад жіночої збірної України на матчі з Францією та Фінляндією
#Україна, #Ягупова

Джерело - Чемпіон.

У листопаді жіноча національна збірна України стартує у кваліфікації чемпіонату Європи-2023. 

Команда Срджана Радуловича, яка потрапила до групи В, в рамках першого ігрового вікна зіграє два матчі.

11 листопада наша збірна протистоятиме одній з ТОП-команд світу - Україна в київському Палаці спорту прийматиме Францію (квитки на матч тут). 14 листопада українська збірна в Гельсінкі зіграє проти Фінляндії.

Тренерський штаб національної команди України визначився із розширеним складом збірної України на перші матчі кваліфікації, до якого увійшли 15 гравчинь:

Аліна Ягупова (Фенербахче, Туреччина), Уляна Дацько (Прометей), Вероніка Любінець (Прометей), Юлія Мусієнко (Прометей), Дарія Дубнюк (Київ-Баскет), Владислава Гозалова (Київ-Баскет), Ганна Рульова (Будівельник), Ольга Дубровіна (Прометей), Міріам Уро-Ніле (Ньйон, Швейцарія), Кристина Філевич (Франківськ-Прикарпаття), Тетяна Юркевічус (Прометей), Анастасія Ковтун (Франківськ-Прикарпаття), Вікторія Шматова (Рівне), Тетяна Гаврильчик (Рівне), Олеся Малашенко (Інтерхім).

Команда збереться в Києві 6 листопада, а 7 листопада розпочне підготовку до матчів кваліфікації чемпіонату Європи. До фінального ростеру жіночої збірної України на матчі проти Франції та Фінляндії увійдуть 12 гравчинь.

Коментарі ()