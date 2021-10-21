Михайлюк набрав 4 очка у грі з Вашингтоном

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 жовтня, відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Святослав Михайлюк у складі Торонто набрав 4 очка у грі з Вашингтоном. Олексій Лень не грав матч з Портлендом.

Регулярний сезон НБА

21 жовтня

Детройт - Чикаго 88:94 (20:14, 24:26, 25:31, 19:23)

Шарлот - Індіана 123:122 (27:38, 32:37, 33:13, 31:34)

Нью-Йорк - Бостон 138:134 ОВ (29:35, 25:23, 32:24, 30:34, 22:18)

Торонто - Вашингтон 83:98 (18:26, 19:31, 22:24, 24:17)

Мемфіс - Клівленд 132:121 (32:32, 41:29, 21:29, 38:31)

Міннесота - Г'юстон 124:106 (32:21, 40:24, 27:26, 25:35)

Нью-Орлеан - Філадельфія 97:117 (25:29, 28:24, 17:28, 27:36)

Сант-Антоніо - Орландо 123:97 (32:28, 29:21, 33:22, 29:26)

Юта - Оклахома-Сіті 107:86 (27:18, 27:24, 29:21, 24:23)

Портленд - Сакраменто 121:124 (23:24, 26:38, 36:38, 36:24)

Фінікс - Денвер 98:110 (20:26, 38:25, 24:34, 16:25)

Раніше, Голден Стейт переграв Лейкерс, Бруклін поступився Мілвокі в НБА.