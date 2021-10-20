Прометей здобув другу поспіль розгромну перемогу у Єврокубку ФІБА

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2 туру групового етапу підопічні Вікторії Большакової декласували угорський Уні Дьор, тим самим поквитавшись із цією командою за поразку у минулому розіграші турніру.

Команда із Слобожанського була значно сильнішою за суперника у кожній із чвертей.

Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Ольга Дубровіна, яка за 26 хвилин на майданчику набрала 32 очки, зробила 9 асистів та 5 підбирань (РЕ 44).

Нагадаємо, у матчі 1 туру групового етапу Єврокубку ФІБА Прометей вдома переграв румунський Сепсі - 86:64.

Єврокубок ФІБА

Жінки

Дьор, Угорщина

Група В

2 тур, 20 жовтня

Дьор - Прометей 83:117 (18:24, 10:18, 20:27, 22:28)

Прометей: Дубровіна 32 + 9 передач, Аткінс 14 + 5 передач, Дацько 10 + 4 передачі, Холмс 25 + 4 передачі, Юркевічус 7 + 7 підбирань – старт, Бабіч 23 + 4 передачі, Дубровська 0, Ігнатенко 0, Мусієнко 0, Любінець 4 + 4 підбирання.