 Тернопіль з боєм поступився Прометею, Хімік втримав перемогу над Дніпром. Результати матчів Суперліги | Баскетбол | Champion.com.ua
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Тернопіль з боєм поступився Прометею, Хімік втримав перемогу над Дніпром. Результати матчів Суперліги

Сьогодні 17:14 139 0
Результати матчів Суперліги
Тернопіль з боєм поступився Прометею, Хімік втримав перемогу над Дніпром. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга
Регулярний чемпіонат

17 жовтня

Тернопіль – Прометей – 71:82 (21:15, 24:24, 4:25, 22:18)

Тернопіль: Долежай 14о + 5пд, Луценко 13, Бояркін 9, Місяць 2, Сандул 2 – старт; Гріффін 15, Фурстингер 11о + 8пд, Кларк 3.

Прометей: Стефенс 19о + 7пд, Харрісон 18о + 5пд, Білан 10о + 7пд, Доу 5о + 5пд, Сидоров 5 – старт; Еванс 8, Лукашов 6о + 5пд, Петров 6, Липовий 5, Беліков.

Харківські Соколи – Одеса  79:68 (26:21, 14:14, 18:16, 21:17)

Харківські Соколи: Шевченко 14 + 5 підбирань, Девіс 30 + 3 підбирання, Зечевіч 10 + 18 підбирань, Глєбов 6 + 4 підбирання, Граф 4 + 5 передач  – старт, Буренко 0, Сімонс 2, Нікітін 0, Магоні 13 + 6 підбирань.

Одеса: Агафонов 17 + 5 підбирань, Келлісон 12 + 5 передач, Новіков 0, Носков 15 + 8 підбирань, Марченко 0 – старт, Лаурис 12 + 2 підбирання, Лейманіс 5 + 6 підбирань, Ткачук 0, Балабан 0, Фіцпатрік 7 + 6 підбирань.

Дніпро – Хімік 84:88 (21:22, 23:26, 20:16, 20:24)

Дніпро: Купер 14 + 5 підбирань + 14 передач, Крутоус 4, Павлов 8 + 7 підбирань, Санон 6, Кравцов 14 + 12 підбирань – старт; Вон 19, Бобров 16 + 6 підбирань, Тимофеєнко 2, Зотов 1

Хімік: Спенсер 13, Джонс 17 + 9 підбирань, Морріс 22, Ковляр 6 + 6 передач, Рябчук 13 – старт; Козак 11, Едвін 11, Сорочан 0, Мироненко 0.

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