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Прометей програв Людвігсбургу у Лізі чемпіонів

Сьогодні 20:53 158 0
Українська команда програла з різницею у 22 очки
Прометей програв Людвігсбургу у Лізі чемпіонів
#Людвігсбург, #Прометей

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів з баскетболу Прометей приймав німецький Людвігсбург.

Гості святкували впевнену перемогу з рахунком 86:64.

Це друга поразка Прометея. У першому турі Прометей вдома програв іспанському Тенерифе.

Наступний свій матч у Лізі чемпіонів Прометей проведе 27 жовтня. Українська команда на виїзді зіграє з італійським Сассарі.

Ліга чемпіонів з баскетболу
Група А
2 тур, 13 жовтня

Прометей (Україна) - Людвігсбург (Німеччина) 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18)

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