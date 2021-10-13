Прометей програв Людвігсбургу у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру Ліги чемпіонів з баскетболу Прометей приймав німецький Людвігсбург.
Гості святкували впевнену перемогу з рахунком 86:64.
Це друга поразка Прометея. У першому турі Прометей вдома програв іспанському Тенерифе.
Наступний свій матч у Лізі чемпіонів Прометей проведе 27 жовтня. Українська команда на виїзді зіграє з італійським Сассарі.
Ліга чемпіонів з баскетболу
Група А
2 тур, 13 жовтня
Прометей (Україна) - Людвігсбург (Німеччина) 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18)