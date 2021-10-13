Збірна Франції назвала заявку на матч проти України

Жіночі збірні зіграють 11 листопада у кваліфікації ЄвроБаскета-2023

Джерело - ФБУ.

Тренерський штаб жіночої національної збірної Франції на чолі з нещодавно призначеним Жаном-Еме Тупаном визначив розширений склад команди на кваліфікаційні матчі чемпіонату Європи 2023 року, які відбудуться в листопаді поточного року.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Франції.

Збірна Франції грає в одній відбірковій групі з командою України. У Києві 11 листопада матчем у Палаці спорту проти команди Срджана Радуловича француженки стартують у кваліфікації.

Склад збірної Франції: Орнела Банколь, Олівія Епупа, Марін Жоаннес, Іліяна Руперт, Алексія Шартеро, Марін Фоту, Сара Мішель, Маміньян Туре, Елена Сіак, Абі Гей, Енді Мієм, Геббі Вільямс, Алікс Дюше, Сандрін Груда, Тіма Пуйє.