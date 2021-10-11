Пустовий набрав 16 очок в матчі чемпіонату Іспанії

Джерело - Чемпiон.

Гран-Канарія в матчі 5-го туру регулярного чемпіонату Ліги АСВ поступилася Морабанк Андоррі (71:87).

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Артем Пустовий став найрезультативнішим гравцем гостей - за 24 хвилини українець набрав 16 очок (5 з 12 з гри, 6 з 6 з лінії штрафних) і зібрав 6 підбирань. Показник корисності Пустового склав "-6".

Артем Пустовий в сезоні 2021-2022 в чемпіонаті Іспанії в середньому за гру набирає по 11,8 очка і 4,6 підбирання, а Гран-Канарія з показником 3-2 йде 9-ю в турнірній таблиці.