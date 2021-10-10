Прометей та Київ-Баскет здобули впевнені перемоги. Результати матчів жіночої Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд.
Чемпіонат України з баскетболу. Суперліга
Жінки
9 жовтня
ОСДЮСШОР Рівне - Прометей 65:98 (17:25, 11:26, 19:25, 18:22)
Франківськ-Галичина - Будівельник 75:101 (26:25, 22:15, 17:33, 10:28)
Інтерхім-СДЮСШОР - Чайка 86:65 (28:17, 12:18, 29:15, 17:15)
Київ-Баскет - Динамо 101:82 (32:12, 16:24, 29:23, 24:23)
10 жовтня
ОСДЮСШОР Рівне - Прометей 50:91 (12:25, 9:22, 21:26, 8:18)
Франківськ-Галичина - Будівельник 66:86 (19:15, 21:21, 14:23, 12:27)
Інтерхім-СДЮСШОР - Чайка 76:62 (16:14, 17:10, 17:19, 26:19)
Київ-Баскет - Динамо 93:65 (24:12, 24:19, 20:16, 25:18)
Турнірна таблиця: