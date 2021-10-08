Михайлюк: Вважаю, що добре вписуюся в команду

Захисник Торонто Репторс Святослав Михайлюк відмінно почувається в новому колективі.

Про це розповів сам гравець.

"Я відчуваю, що у мене є відмінна можливість. Вважаю, що добре вписуюся в команду, де виступають відмінні хлопці. Всі грають один за одного, від цього виграє команда в цілому. Чи налагодив я хімію з новими одноклубниками? Звичайно. У нас немає егоїстів. Сьогодні у нас були проблеми з пересуванням м’яча, але ми тільки пристосовуємось грати один з одним. Це всього лише другий передсезонний матч. У команді багато нових гравців. багато молодих баскетболістів, які тільки роблять перші спроби на вищому рівні.

Минув приблизно тиждень тренувального табору, так що не можу відповісти на питання про те, чи увійшов я у свій ритм. Розраховую серйозно допомогти команді зі старту сезону. Атмосфера в команді настільки дружня, наскільки це взагалі можливо. Усі отримують від цього вигоду, не лише я. Гравці можуть спокійно робити свою роботу. У кожного різна ситуація, але особисто я люблю стабільність. Мені подобається виконувати рутинну роботу. Це дозволяє найкраще проявити себе", сказав Михайлюк.