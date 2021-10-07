 Стали відомі пари 1/16 фіналу Кубку України | Баскетбол | Champion.com.ua
Збірна Іспанії перемогла Італію та вийшла до фіналу Ліги націй
Вчора 23:45 1609
Збірна України на характері здолала Хорватію у відборі Євро-2022
Сьогодні 20:08 79
УАФ оштрафувала Динамо на 200 тисяч, Металіст - на 50 тисяч
Сьогодні 19:24 2814 1
Ліга націй. Бельгія - Франція: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 18:58 1456
Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 18:57 4560
Кополовець - про невиклик Маліновського: Не впевнений, що Петраков сам приймав рішення
Сьогодні 18:09 478
Шахтар може придбати нападника Зорі
Сьогодні 17:55 877
Фінляндія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 13:11 1190
Ф'юрі - Вайлдер: онлайн-трансляція чемпіонського бою
Сьогодні 12:44 20382
Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:44 5177
Рекомендовані букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дикість: у Бразилії футболіст відлупцював ногами суддю
Дикість: у Бразилії футболіст відлупцював ногами суддю Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:53 160
Рік тому збірна України зазнала найбільшої поразки в історії
Рік тому збірна України зазнала найбільшої поразки в історії Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:35 263
Зінченко зустрівся з Хабібом і зробив спільне фото
Зінченко зустрівся з Хабібом і зробив спільне фото Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:07 253
Історична серія збірної Італії: рекорд, якого не мало бути
Історична серія збірної Італії: рекорд, якого не мало бути Андрій Дунець
Сьогодні 17:05 375
Російську гімнастку через купальник одного разу позбавили медалі
Російську гімнастку через купальник одного разу позбавили медалі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:53 718
22 випадки, коли Роджер Федерер знищував м'яч
22 випадки, коли Роджер Федерер знищував м'яч Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:27 207
Дівчина дня. Нова пасія Неймара - пишногруда Бразильська красуня
Дівчина дня. Нова пасія Неймара - пишногруда Бразильська красуня Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:09 771
Романтичний сніданок на березі океану: Терлюга проводить медовий місяць на екзотичних островах
Романтичний сніданок на березі океану: Терлюга проводить медовий місяць на екзотичних островах Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:25 479
Герой нації Девід Бекхем: 20 років знаменитому голу зі штрафного
Герой нації Девід Бекхем: 20 років знаменитому голу зі штрафного Андрій Дунець
Вчора 17:29 2739
Крим - це Україна! УЄФА зобразив анексований півострів українським
Крим - це Україна! УЄФА зобразив анексований півострів українським Андрій Твердохліб
Вчора 16:33 1442
Від зірки до скандаліста: топ-10 цитат Віктора Леоненка
Від зірки до скандаліста: топ-10 цитат Віктора Леоненка Андрій Твердохліб
05.10.2021 19:06 1708
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять"
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Valeriy Ruchka
05.10.2021 16:30 10174
Ломаченко проти Берінчика: архівний спаринг
Ломаченко проти Берінчика: архівний спаринг Valeriy Ruchka
05.10.2021 15:32 3082
Як Леоненко ставив на коліна Спартак: легендарна перемога Динамо та дубль скандального форварда
Як Леоненко ставив на коліна Спартак: легендарна перемога Динамо та дубль скандального форварда Андрій Твердохліб
05.10.2021 14:52 1221
Бєй пєтуха: 8 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 8 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
05.10.2021 14:48 7664
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:08 Гандбол Збірна України на характері здолала Хорватію у відборі Євро-2022 79
19:55 Баскетбол Хімік переграв Миколаїв у Суперлізі 83
19:39 Футбол Кополовець дав пораду Леоненку: Візьми команду і покажи нам, лохам, результат 168
19:24 Футбол УАФ оштрафувала Динамо на 200 тисяч, Металіст - на 50 тисяч 2814 1
19:10 Футбол Кополовець: За перемогу над Динамо дали $30 тисяч 669
18:58 Пряма трансляція Ліга націй. Бельгія - Франція: онлайн-трансляція. LIVE 1456
18:57 Пряма трансляція Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE 4560
18:55 Футзал Ураган здолав АФФК Суми у 6 турі Екстра-ліги 180
18:53 Блог Дикість: у Бразилії футболіст відлупцював ногами суддю 166
18:39 Бокс Стало відомо, скільки раундів Гірн віддав Джошуа у бою з Усиком 993
18:35 Блог Рік тому збірна України зазнала найбільшої поразки в історії 272
18:26 Футбол Поділля - Альянс 0:0. Огляд матчу 191
18:09 Футбол Кополовець - про невиклик Маліновського: Не впевнений, що Петраков сам приймав рішення 478
18:07 Блог Зінченко зустрівся з Хабібом і зробив спільне фото 258
17:55 Футбол Шахтар може придбати нападника Зорі 877
17:39 Бокс Переможець бою Ф'юрі - Вайлдер вже знає свого нового суперника 1515
17:24 Футбол Перша ліга. Агробізнес зіграв внічию з Ужгородом, Поділля та Альянс не порадували голами у 12 турі 223
17:10 Футбол Купцов та Книш залишили Кривбас 342
17:05 Блог Історична серія збірної Італії: рекорд, якого не мало бути 379
16:55 Баскетбол Стали відомі пари 1/16 фіналу Кубку України серед чоловіків 569
16:41 Навколо спорту Главные тренды онлайн-беттинга на спорт в 2021 году 149
16:39 Бокс Ф'юрі: Ми повинні були зійтися в битві поглядів, але Вайлдер втік 384
16:25 Футбол Перехід Роналду збільшив вартість акцій МЮ на € 650 млн 330
16:09 Бокс Ф'юрі та Вайлдеру заборонили проводити фінальну дуель поглядів 512
15:54 Футбол Погба залишиться в Манчестер Юнайтед 300

Стали відомі пари 1/16 фіналу Кубку України серед чоловіків

Сьогодні 16:55 569 0
Базові дні для проведення матчів 6-7 листопада
Стали відомі пари 1/16 фіналу Кубку України серед чоловіків
#Київ-Баскет, #Прометей, #Одеса, #Кривбас, #Дінпро, #Миколаїв, #Будівельник

Джерело - ФБУ.

В офісі Федерації баскетболу України відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубку України-2021/2022 серед чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Жеребкування пройшло для команд Суперліги, Вищої ліги та Першої ліги, які подали заявку на участь у Кубку України. При цьому команди, які не брали участі в Кубку України в минулому сезоні, почнуть свій виступ з кваліфікаційного раунду.

Кубок України-2021/22.

Пари 1/16 фіналу:

Харківські Соколи-УніверБаскет (Харків)/НУФВСУ (Київ) - Хімік (Южне)

Прометей-2-ДДТУ (Слобожанське) - Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 (Дніпро)

Чернігів-ШВСМ (Чернігів) - Будівельник (Київ)

Рівне-ОШВСМ (Рівне) - Збірна Черкаської області-Черкаські Мавпи-2 (Черкаси)

Хмельницький (Хмельницький) - Одеса (Одеса)

Тернопіль-2-ЗУНУ (Тернопіль)/Хмельницька Політехніка-Дідібао (Хмельницький) - Харківські Соколи (Харків)

Хімік-2 (Южне) - Кривбас (Кривий Ріг)

Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ (Ужгород) - Дніпро (Дніпро)

Львів-КІВС-КРАМАР-ЛТД (Львів) - БІПА-Одеса-СДЮСШОР ім. Літвака (Одеса)

МБК-2-Ніко (Миколаїв) - Запоріжжя (Запоріжжя)

Політехнік (Харків) / КСЛІ-КИЇВ-БАСКЕТ-2 (Київ) - Маріуполь (Маріуполь)

Прикарпаття-Говерла-КФВ (Івано-Франківськ) - Миколаїв (Миколаїв)

Одеса-2 (Одеса) / Кривбас-2 (Кривий Ріг) - СумДу (Суми)

Черкаські Мавпи (Черкаси) - Київ-Баскет (Київ)

Львівська Політехніка (Львів) - Тернопіль (Тернопіль)

Старий Луцьк-Університет (Луцьк) - Прометей (Слобожанське)

Пари формувались за допомогою сліпого жеребу - кожна команда могла потрапити на кожну. Переможець пари визначатиметься за результатом одного матчу. Матчі проходитимуть на майданчику команди з нижчого дивізіону. Якщо грають команди з однієї ліги, господар визначався за допомогою жеребкування.

Базові дні для проведення матчів 1/16 фіналу Кубку України-2021/22 6-7 листопада.

Коментарі ()