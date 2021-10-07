Джерело - ФБУ.
В офісі Федерації баскетболу України відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубку України-2021/2022 серед чоловіків.
Про це повідомляє пресслужба федерації.
Жеребкування пройшло для команд Суперліги, Вищої ліги та Першої ліги, які подали заявку на участь у Кубку України. При цьому команди, які не брали участі в Кубку України в минулому сезоні, почнуть свій виступ з кваліфікаційного раунду.
Кубок України-2021/22.
Пари 1/16 фіналу:
Харківські Соколи-УніверБаскет (Харків)/НУФВСУ (Київ) - Хімік (Южне)
Прометей-2-ДДТУ (Слобожанське) - Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 (Дніпро)
Чернігів-ШВСМ (Чернігів) - Будівельник (Київ)
Рівне-ОШВСМ (Рівне) - Збірна Черкаської області-Черкаські Мавпи-2 (Черкаси)
Хмельницький (Хмельницький) - Одеса (Одеса)
Тернопіль-2-ЗУНУ (Тернопіль)/Хмельницька Політехніка-Дідібао (Хмельницький) - Харківські Соколи (Харків)
Хімік-2 (Южне) - Кривбас (Кривий Ріг)
Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ (Ужгород) - Дніпро (Дніпро)
Львів-КІВС-КРАМАР-ЛТД (Львів) - БІПА-Одеса-СДЮСШОР ім. Літвака (Одеса)
МБК-2-Ніко (Миколаїв) - Запоріжжя (Запоріжжя)
Політехнік (Харків) / КСЛІ-КИЇВ-БАСКЕТ-2 (Київ) - Маріуполь (Маріуполь)
Прикарпаття-Говерла-КФВ (Івано-Франківськ) - Миколаїв (Миколаїв)
Одеса-2 (Одеса) / Кривбас-2 (Кривий Ріг) - СумДу (Суми)
Черкаські Мавпи (Черкаси) - Київ-Баскет (Київ)
Львівська Політехніка (Львів) - Тернопіль (Тернопіль)
Старий Луцьк-Університет (Луцьк) - Прометей (Слобожанське)
Пари формувались за допомогою сліпого жеребу - кожна команда могла потрапити на кожну. Переможець пари визначатиметься за результатом одного матчу. Матчі проходитимуть на майданчику команди з нижчого дивізіону. Якщо грають команди з однієї ліги, господар визначався за допомогою жеребкування.
Базові дні для проведення матчів 1/16 фіналу Кубку України-2021/22 6-7 листопада.