Базові дні для проведення матчів 6-7 листопада

Джерело - ФБУ.

В офісі Федерації баскетболу України відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубку України-2021/2022 серед чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Жеребкування пройшло для команд Суперліги, Вищої ліги та Першої ліги, які подали заявку на участь у Кубку України. При цьому команди, які не брали участі в Кубку України в минулому сезоні, почнуть свій виступ з кваліфікаційного раунду.

Кубок України-2021/22.

Пари 1/16 фіналу:

Харківські Соколи-УніверБаскет (Харків)/НУФВСУ (Київ) - Хімік (Южне)

Прометей-2-ДДТУ (Слобожанське) - Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 (Дніпро)

Чернігів-ШВСМ (Чернігів) - Будівельник (Київ)

Рівне-ОШВСМ (Рівне) - Збірна Черкаської області-Черкаські Мавпи-2 (Черкаси)

Хмельницький (Хмельницький) - Одеса (Одеса)

Тернопіль-2-ЗУНУ (Тернопіль)/Хмельницька Політехніка-Дідібао (Хмельницький) - Харківські Соколи (Харків)

Хімік-2 (Южне) - Кривбас (Кривий Ріг)

Ужгород-УЖНУ-ЗОДЮСШ (Ужгород) - Дніпро (Дніпро)

Львів-КІВС-КРАМАР-ЛТД (Львів) - БІПА-Одеса-СДЮСШОР ім. Літвака (Одеса)

МБК-2-Ніко (Миколаїв) - Запоріжжя (Запоріжжя)

Політехнік (Харків) / КСЛІ-КИЇВ-БАСКЕТ-2 (Київ) - Маріуполь (Маріуполь)

Прикарпаття-Говерла-КФВ (Івано-Франківськ) - Миколаїв (Миколаїв)

Одеса-2 (Одеса) / Кривбас-2 (Кривий Ріг) - СумДу (Суми)

Черкаські Мавпи (Черкаси) - Київ-Баскет (Київ)

Львівська Політехніка (Львів) - Тернопіль (Тернопіль)

Старий Луцьк-Університет (Луцьк) - Прометей (Слобожанське)

Пари формувались за допомогою сліпого жеребу - кожна команда могла потрапити на кожну. Переможець пари визначатиметься за результатом одного матчу. Матчі проходитимуть на майданчику команди з нижчого дивізіону. Якщо грають команди з однієї ліги, господар визначався за допомогою жеребкування.

Базові дні для проведення матчів 1/16 фіналу Кубку України-2021/22 6-7 листопада.