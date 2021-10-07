Лень допоміг Сакраменто переграти Кліпперс. Результати передсезонних матчів НБА

Джерело - Чемпiон.

У середу, 6 жовтня, були зіграні сім передсезонних матчів НБА.

Сакраменто, за який виступає українець Олексій Лень, здобув в Лос-Анджелесі перемогу над Кліпперс. Український баскетболіст провів на майданчику 12 хвилин 37 секунд, набравши п'ять очок і зробивши один підбір і одне перехоплення.

Фіналіст минулого чемпіонату Фінікс обіграв вдома Лейкерс, а Голден Стейт на своєму майданчику взяв верх над Денвером.

НБА

Передсезонні матчі

6 жовтня

Кліпперс - Сакраменто 98:113 (22:28, 29:23, 17:38, 30:24)

Фінікс - Лейкерс 117:105 (27:21, 35:24, 40:29, 15:31)

Детройт - Сан-Антоніо 115:105 (39:22, 15:29, 30:25, 31:29)

Атланта - Клівленд 96:99 (19:21, 22:25 27:22, 28:31)

Новий Орлеан - Орландо 104:86 (18:26, 34:25, 20:17, 32:18)

Даллас - Юта 111:101 (22:31 39:25, 31:18, 19:27)

Голден Стейт - Денвер 118:116 (26:39, 37:23, 21:27 34:27)