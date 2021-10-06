Лейкерс виведуть з обігу номер Пау Газоля

Джерело - Чемпiон.

Легендарний іспанський баскетболіст Пау Газоль оголосив про завершення кар'єри. Клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс, в якому Газоль-старший провів 7 років своєї заокеанської кар'єри, прийняв рішення вивести з обігу 16-й ігровий номер.

Про це в Twitter повідомив інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

Газоль допоміг Лейкерс виграти два чемпіонські титули в 2009 і 2010 роках.

Всього в команді з Лос-Анджелеса бігмен відіграв 429 матчів, в яких в середньому за гру набирав по 17,7 очка і 9,9 підбирання.

Крім Лейкерс Пау Газоль в НБА пограв в Мемфісі, Сан-Антоніо, Чикаго і Мілуокі.