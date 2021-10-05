Дніпро переграв Запоріжжя у Суперлізі

Джерело - Чемпiон.

Дніпро у стартовому матчі третього ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги переграв Запоріжжя. Рахунок зустрічі 96:90.

Відразу п’ять гравців у складі Дніпра відзначились двозначими показниками у графі "очки", а найрезультативнішим став Рашад Вон, який набрав 19 балів.

Дніпро 8-го жовтня завітає в гості до Тернополя, а Запоріжжя в цей же ігровий день прийматиме на домашньому майданчику Будівельник.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

5 жовтня

Дніпро - Запоріжжя 96:90 (25:25, 31:21, 18:24, 22:20)

Дніпро: Санон 17, Павлов 15 + 4 підбирання, Шундель 13, Бобров 12 + 6 підбирань, Купер 4 + 13 передач + 6 підбирань — старт, Вон 19, Кравцов 7, Тимофеєнко 5 + 5 підбирань, Зотов 4 + 6 передач, Крутоус 0

Запоріжжя: Джозеф 25 + 7 підбирань + 7 передач, Френсіс 16 + 4 передачі, Мальчевський 15, Сізов 11 + 4 передачі, Удрас 5 + 4 передачі — старт, Максвелл 13 + 7 підбирань, Міхєєв 3, Морозов 2, Тітов 0