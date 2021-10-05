Захисник Кривбаса – MVP тижня у Суперлізі

Джерело - superleague.in.ua.
ФБУ визначила символічну збірну і MVP другого ігрового тижня Суперліги, в рамках якої було зіграно 10 матчів.
MVP ігрового тижня визнано захисника Кривбаса Зака Коупленда. Американський захисник допоміг своїй команді здобути дві перемоги — в матчах з овертаймами проти Тернополя та Київ-Баскета. Середня статистика Зака в цих двох поєдинках становила 31.0 очка, 3.0 підбирання, 3.0 перехоплення, а рейтинг ефективності — 26.0 бали.
У матчі проти Київ-Баскет легіонер криворіжців, вийшовши у старті, відіграв 38 хвилин, за які встиг відзначитись 46 очком (5/8 двоочкових, 9/15 триочкових, 9/9 штрафних), 4 перехопленнями та 3 підбираннями, а рейтинг ефективності Коупленда становив 39 балів.
Американець встановив новий рекорд ефективності сезону, а також став автором рекорду двох останніх сезонів за результативністю. Востаннє більше 46 очок 15 грудня 2019 року набирав американський захисник Миколаєва Квентін Петерсон, який тоді в матчі проти Дніпра записав до активу 49 балів.
Символічна збірну тижня: