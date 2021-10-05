Захисник Кривбаса – MVP тижня у Суперлізі

Визначився MVP тижня у Суперлізі

ФБУ визначила символічну збірну і MVP другого ігрового тижня Суперліги, в рамках якої було зіграно 10 матчів.

MVP ігрового тижня визнано захисника Кривбаса Зака Коупленда. Американський захисник допоміг своїй команді здобути дві перемоги — в матчах з овертаймами проти Тернополя та Київ-Баскета. Середня статистика Зака в цих двох поєдинках становила 31.0 очка, 3.0 підбирання, 3.0 перехоплення, а рейтинг ефективності — 26.0 бали.

У матчі проти Київ-Баскет легіонер криворіжців, вийшовши у старті, відіграв 38 хвилин, за які встиг відзначитись 46 очком (5/8 двоочкових, 9/15 триочкових, 9/9 штрафних), 4 перехопленнями та 3 підбираннями, а рейтинг ефективності Коупленда становив 39 балів.

Американець встановив новий рекорд ефективності сезону, а також став автором рекорду двох останніх сезонів за результативністю. Востаннє більше 46 очок 15 грудня 2019 року набирав американський захисник Миколаєва Квентін Петерсон, який тоді в матчі проти Дніпра записав до активу 49 балів.

Символічна збірну тижня:

Зак Коупленд (Кривбас, 2 матчі) — 31.0 очка, 3.0 підбирання, 3.0 перехоплення (РЕ 26.0)

Джиан Клавелл (Будівельник, 2 матчі) — 27.0 очка, 6.0 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 22.0)

Олександр Липовий (Прометей, 1 матч) — 14 очок, 10 підбирань, 3 перехоплення (РЕ 22)

Кріс Джонс (Хімік, 2 матчі) — 16.5 очка, 9.0 підбирання, 2.5 підбирання (РЕ 24.0)

Владислав Коренюк (Кривбас, 2 матчі) — 16.0 очка, 9.0 підбирання 3.0 блок-шота (РЕ 24.0)