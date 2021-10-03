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Прометей та Київ-Баскет впевнено лідирують. Результати матчів жіночої Суперліги

Сьогодні 17:10 144 0
Дві команди йдуть без очкових втрат
Прометей та Київ-Баскет впевнено лідирують. Результати матчів жіночої Суперліги
#Прометей, #Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд.

Чемпіонат України з баскетболу. Суперліга
Жінки
1 жовтня

Динамо - Франківськ-Галичина 69:76 (13:15, 24:23, 16:15, 16:23)

Будівельник - ОСДЮСШОР Рівне 71:56 (21:13, 21:5, 13:19, 16:19)

2 жовтня

Інтерхім-СДЮСШОР - Прометей 53:92 (16:28, 10:19, 15:24, 12:21)

Динамо - Франківськ-Галичина 59:64 (13613, 18:18, 10:19, 18:14)

Чайка - Київ-Баскет 65:95 (16:24, 11:24, 24:22, 14:25)

Будівельник - ОСДЮСШОР Рівне 78:67 (18:19, 19:19, 20:17, 21:12)

3 жовтня

Інтерхім-СДЮСШОР - Прометей 63:89 (25:22, 15:25, 8:20, 15:22)

Чайка - Київ-Баскет 68:76 (17:27, 20618, 10:12, 21:19)

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