Прометей та Київ-Баскет впевнено лідирують. Результати матчів жіночої Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд.
Чемпіонат України з баскетболу. Суперліга
Жінки
1 жовтня
Динамо - Франківськ-Галичина 69:76 (13:15, 24:23, 16:15, 16:23)
Будівельник - ОСДЮСШОР Рівне 71:56 (21:13, 21:5, 13:19, 16:19)
2 жовтня
Інтерхім-СДЮСШОР - Прометей 53:92 (16:28, 10:19, 15:24, 12:21)
Динамо - Франківськ-Галичина 59:64 (13613, 18:18, 10:19, 18:14)
Чайка - Київ-Баскет 65:95 (16:24, 11:24, 24:22, 14:25)
Будівельник - ОСДЮСШОР Рівне 78:67 (18:19, 19:19, 20:17, 21:12)
3 жовтня
Інтерхім-СДЮСШОР - Прометей 63:89 (25:22, 15:25, 8:20, 15:22)
Чайка - Київ-Баскет 68:76 (17:27, 20618, 10:12, 21:19)
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