Будівельник переграв Хімік, перша перемога Одеси. Результати матчів Суперліги

Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги було зіграно два матчі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

02 жовтня

Будівельник – Хімік 76:72 (15:15, 17:28, 21:23, 23:6)

Будівельник: Клавелл 31 + 8 підбирань, Стоктон 8 + 7 підбирань + 6 передач, Браун 6 + 7 підбирань, Близнюк 20, Гордон 10 + 13 підбирань – старт; Гутман 1, Грицак 0 + 7 підбирань, Кобець 0 + 5 підбирань, Апшоу 0, Козлов 0

Хімік: Спенсер 10, Джонс 17 + 10 підбирань, Ковляр 6 + 5 підбирань, Рябчук 5, Антіпов 10 + 5 підбирань – старт; Едвін 8 + 5 підбирань + 6 перехоплень, Морріс 10 + 5 підбирань, Козак 3, Мироненко 3.

Черкаські Мавпи – Одеса – 81:86 (22:25, 21:17, 15:20, 23:24)

Черкаські Мавпи: Первіс 24о + 5пр, Максвелл 22о + 11пд, Конате 8, Ткаченко 8, Кольченко 6 – старт; Хамільтон 9о + 7пд, Бондаренко 2, Приймак 2, Попов, Скіра.

Одеса: Келлісон 22о + 9пр, Агафонов 18, Лейманіс 16, Носков 5, Новіков – старт; Лаурис 11, Фіцпатрік 10, Балабан 2, Ткачук 2, Шорсткий.

Раніше, Прометей розгромив Харківських Соколів.