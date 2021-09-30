Хімік та Будівельник здобули перемоги в українській Суперлізі

Спенсер набрав 28 очок у матчі з Черкаськими Мавпами

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Черкаські Мавпи приймали Хімік, а Одеса завітала у гості до Будівельника.

Хімік у Черкасах здобув перемогу - 89:63. Будівельник вдома розгромив Одесу з рахунком 102:56.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

30 вересня

Черкаські Мавпи - Хімік 63:89 (16:25, 17:21, 14:18, 16:25)

Черкаські Мавпи: Максвелл 24о + 7пд, Кольченко 11, Ткаченко 8о + 11пд, Первіс 7, Конате - старт; Хамільтон 5, Приймак 4, Бондаренко 4, Попов, Скіра, Токовенко.

Хімік: Спенсер 28, Джонс 16о + 8пд, Антипов 4, Рябчук 3о + 5пд, Ковляр 1 - старт; Морріс 12о + 5пд, Едвін 11о + 7пд, Козак 8, Сорочан 3, Завадський 2, Мироненко 1.

Будівельник - Одеса 102:56 (31:8, 19:19, 31:15, 21:14)

Нагадаємо, Дніпро програв у кваліфікації Кубку Європи ФІБА.