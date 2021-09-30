 Хімік та Будівельник здобули перемоги в українській Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
Ліга конференцій. Зоря - Рома 0:2. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:21 16621
Мілевський: Перед Блохіним потрібно було вибачитися десять років тому
Сьогодні 20:24 587
Ліга конференцій. Зоря - Рома: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:41 4507
Юрченко став гравцем Десни
Сьогодні 16:40 822
Маліновський - у збірній 6 туру Серії А
Сьогодні 13:27 810
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 13:00 70025 2
Кривбас звільнив головного тренера
Сьогодні 12:12 614
Баварія - Динамо 5:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:41 1886
Луческу пояснив розгром від Баварії
Сьогодні 08:25 3567 1
Зоря - Рома: Де дивитися матч Ліги конференцій
Сьогодні 07:51 4775
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Легендарний гол Андрія Шевченка у ворота збірної Росії
Відео дня. Легендарний гол Андрія Шевченка у ворота збірної Росії Valeriy Ruchka
Вчора 10:41 1004
Шериф Вернидуба вийшов уперед в матчі проти Реала
Шериф Вернидуба вийшов уперед в матчі проти Реала Андрій Дунець
28.09.2021 22:55 2251
Рівно 19 років тому Ді Каніо забив свій легендарний гол в АПЛ
Рівно 19 років тому Ді Каніо забив свій легендарний гол в АПЛ Андрій Дунець
28.09.2021 17:09 1660
Стиль Марадони. Футболіст самотужки обіграв усю команду суперника та забив гол
Стиль Марадони. Футболіст самотужки обіграв усю команду суперника та забив гол Андрій Дунець
28.09.2021 16:27 3548
Вболівальники знову на трибунах Європи: історія великого повернення. Частина І
Вболівальники знову на трибунах Європи: історія великого повернення. Частина І Андрій Дунець
28.09.2021 12:10 892
Гонг прозвучав раніше. Джошуа врятували від ганьби у бою проти Усика
Гонг прозвучав раніше. Джошуа врятували від ганьби у бою проти Усика Valeriy Ruchka
27.09.2021 20:38 4856
Гравець Роми показав непристойний жест фанатам Лаціо
Гравець Роми показав непристойний жест фанатам Лаціо Valeriy Ruchka
27.09.2021 18:51 1010
Яскраве весілля після скромного розпису. Ажеліка Терлюга вийшла заміж
Яскраве весілля після скромного розпису. Ажеліка Терлюга вийшла заміж Valeriy Ruchka
27.09.2021 18:21 1954
В Англії нападник сховався за спиною воротаря й хитрістю вирвав нічию для команди
В Англії нападник сховався за спиною воротаря й хитрістю вирвав нічию для команди Андрій Дунець
27.09.2021 18:04 2173
У Серії А гравець забив гол, тримаючи в руках пляшку
У Серії А гравець забив гол, тримаючи в руках пляшку Андрій Дунець
27.09.2021 17:11 1492
Прямі трансляції
Навколо спорту

Хімік та Будівельник здобули перемоги в українській Суперлізі

Сьогодні 21:10 104 0
Спенсер набрав 28 очок у матчі з Черкаськими Мавпами
Хімік та Будівельник здобули перемоги в українській Суперлізі
#Будівелньик, #Одеса, #Хімік, #Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Черкаські Мавпи приймали Хімік, а Одеса завітала у гості до Будівельника.

Хімік у Черкасах здобув перемогу - 89:63. Будівельник вдома розгромив Одесу з рахунком 102:56.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
30 вересня

Черкаські Мавпи - Хімік 63:89 (16:25, 17:21, 14:18, 16:25)

Черкаські Мавпи: Максвелл 24о + 7пд, Кольченко 11, Ткаченко 8о + 11пд, Первіс 7, Конате - старт; Хамільтон 5, Приймак 4, Бондаренко 4, Попов, Скіра, Токовенко.

Хімік: Спенсер 28, Джонс 16о + 8пд, Антипов 4, Рябчук 3о + 5пд, Ковляр 1 - старт; Морріс 12о + 5пд, Едвін 11о + 7пд, Козак 8, Сорочан 3, Завадський 2, Мироненко 1.

Будівельник - Одеса 102:56 (31:8, 19:19, 31:15, 21:14)

Нагадаємо, Дніпро програв у кваліфікації Кубку Європи ФІБА.

Коментарі ()