 Прометей впевнено переміг Запоріжжя у регулярному чемпіонаті Суперліги | Баскетбол | Champion.com.ua
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Прометей впевнено переміг Запоріжжя у регулярному чемпіонаті Суперліги

Сьогодні 18:37 151 0
У першому матчі чинні чемпіони України здолали Запоріжжя
Прометей впевнено переміг Запоріжжя у регулярному чемпіонаті Суперліги
#Запоріжжя, #Прометей

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Прометей приймав Запоріжжя.

Господарі святкували перемогу з рахунком 89:74.

Найрезультативнішим у складі переможців став Ді Джей Стефенс, на його рахунку 17 очок та 6 підбирань.

Суперліга. Регулярний чемпіонат
Слобожанське, СК Слобожанський
26 вересня

Прометей - Запоріжжя 89:74 (22:22, 25:17, 21:15, 21:20)

Прометей: Доу Дж 6 + 6 підбирань, Харрісон 13 + 4 підбирання, Еванс 13 + 5 передач, Стефенс 17 + 6 підбирань, Сидоров 8 + 5 передач – старт, Лукашов 6 + 5 підбирань, Липовий 5 + 5 підбирань, Беліков 6, Петров 15 + 4 підбирання, Тихонов 0, Клімов 0.

Запоріжжя: Мальчевський 9, Френсіс 13 + 8 підбирань, Сізов 3 + 3 підбирання, Джозеф 17 + 7 підбирань, Удрас 12 + 5 підбирань – старт, Максвелл 7, Тітов 4, Міхєєв 6 + 5 підбирань, Морозов 3.

Раніше, Черкаські Мавпи переграли Будівельник у регулярному чемпіонаті Суперліги.

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