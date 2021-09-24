Чемпіон України рішуче налаштований на Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Прометей після підписання центрового Миро Білана посилив свій склад гравцем збірної України Олександром Мішулою та американцем Ді Джеєм Кеннеді.

Про це повідомляє президент клубу Володимир Дубинський.

31-річний американець Ді Джей Кеннеді грає на позиціях 2-го і 3-го номера, має широкий послужний список. Кеннеді грав за Каршияку, Єнісей, Людвинсбург, Красний Октябрь, Венецію та інші клуби.

Мішула більшу частину кар'єри провів у Дніпрі. Також грав у другому чемпіонаті Туреччини. А в минулому сезоні виступав за Київ-Баскет.