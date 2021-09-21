Бродський: Михайлюк та Лень не приїдуть на найближчі матчі збірної України

Баскетболістів не відпускають клуби НБА

Гравці НБА Святослав Михайлюк та Олексій Лень не візьмуть участь у найближчих матчах збірної України, оскільки баскетболістів не відпускають у розташування національної команди.

Про це повідомляє президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Буде Богдан Близнюк, буде багато наших хороших гравців, крім баскетболістів НБА. Михайлюк з Ленем не приїдуть, ніхто нікого не відпускає. Всі інші гравці будуть", - сказав Бродський.

Михайлюк розпочне новий сезон НБА у складі Торонто Репторс. Українець підписав контракт з новим клубом на два роки. Лень найближчі два роки буде виступати за Сакраменто. Новий сезон регулярного чемпіонату НБА стартує 19 жовтня.

Збірна України в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2023 26 листопада проведе виїзний матч проти Грузії, а 29 листопада прийме команду Північної Македонії. В одну кваліфікаційну групу з Україною також потрапила Іспанія.

Раніше, у Києві презентували старт нового баскетбольного сезону.